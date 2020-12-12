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Названа причина отказа Лободы выступать на «Золотом граммофоне» 

Ирина Лебедева 26 минут назад
Лобода отказалась выступать на «Золотом граммофоне»
Фото: Instagram
Светлана Лобода должна была выступить на закрытии музыкальной премии «Золотой граммофон».
Однако звезда развернулась и уехала из БТБ-арены еще до начала концерта, пишет «Комсомольская правда».
Причиной демарша Светланы организаторы назвали…наличие ванны в гримерке певицы Мари Краймберри.
Якобы Лобода, узнав об этом, заявила «Ванна может быть только у меня!» и отказалась участвовать в концерте.
Организаторы остались в недоумении. Скандальная выходка певицы не имеет никакого логического объяснения.
Принимать ванну в ВТБ— арене — несколько странное занятие, и этого никто в принципе не делает.
Как ранее сообщал «Рамблер», Лобода протяжении некоторого времени встречалась с танцором и музыкантом Андреем Царем.
В 2011 году у них родилась дочь Евангелина. В 2014-м они расстались.
Несколько лет назад СМИ сообщили, что певица может встречаться с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
В 2018-м она родила дочь Тильду, до сих пор не назвав имя отца ребенка.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Банк ВТБ , Комсомольская правда
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