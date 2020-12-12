Лобода отказалась выступать на «Золотом граммофоне»

Светлана Лобода должна была выступить на закрытии музыкальной премии «Золотой граммофон».

Однако звезда развернулась и уехала из БТБ-арены еще до начала концерта, пишет «Комсомольская правда».

Причиной демарша Светланы организаторы назвали…наличие ванны в гримерке певицы Мари Краймберри.

Якобы Лобода, узнав об этом, заявила «Ванна может быть только у меня!» и отказалась участвовать в концерте.

Организаторы остались в недоумении. Скандальная выходка певицы не имеет никакого логического объяснения.

Принимать ванну в ВТБ — арене — несколько странное занятие, и этого никто в принципе не делает.

Как ранее сообщал «Рамблер», Лобода протяжении некоторого времени встречалась с танцором и музыкантом Андреем Царем.

В 2011 году у них родилась дочь Евангелина. В 2014-м они расстались.

Несколько лет назад СМИ сообщили, что певица может встречаться с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

В 2018-м она родила дочь Тильду, до сих пор не назвав имя отца ребенка.