Прилучный показал, как он стал выглядеть после больницы 

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Павел Прилучный достаточно серьезно пострадал в драке. Были и раны, и ушибы, и переломы, потребовалась пластическая операция.

Тем не менее, последствия травм до сих пор видны, как говорится, невооруженным взглядом. Заметны повреждения на носу, который деформирован в районе переносицы, контуры лица потеряли четкость.

Павел лежал в больнице, но уже выписан и вернулся в строй.

Актер выложил в инстаграме свою фотографию с юным актером Каем Гетцем.

«Рассказываю киносыну Каю Гетцу страшилки на ночь. В основном из прессы», — написал он в микроблоге.

Тем временем подписчики отмечают, что Прилучный очень сильно изменился.

«Нос супер!», «На фото как будто другой человек после пластической операции», «Чёт Павел все больше становится похож на Епифанцева. Не дай бог».

Как ранее писал «Рамблер», 23 ноября появилась информация, что Прилучный обратился в больницу с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы.

Позже СМИ сообщили, что Прилучный подрался с владельцем ночного клуба в Калиниграде.