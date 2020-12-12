Воля рассказал, как его затравили за «измену» жене 

«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram. И фейк-ньюс накатали столько статей: «Изменщик», «Эскортница». Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: «Я и 16-летняя эскортница». Думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой — и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — приводит слова шоумена СтарХит.
«Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали. И возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: «Святая женщина везет тебя, ублюдка». Стюардесса сказала Лясе: «Вам сыр, шампанского?» А мне просто кинула еду и ушла. Я думал, что она сейчас наклонится и скажет мне: «Тебе курицу, рыбу или шлюху принести? Что ты там любишь больше?» Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем» — рассказал Воля.