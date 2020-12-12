Певицу Славу готовят к серьезной операции 

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Александра Сланевская, которую поклонники знают под сценическим псевдонимом Слава, попала в больницу.

Певица неудачно упала во время прогулки в лесу недалеко от ее загородного дома. Об этом пишет Экспресс Газета.

Сначала звезда решила, что счастливо отделалась лишь ушибом и легким испугом, но уже через несколько часов боль стала нестерпимой.

Врачи «Скорой помощи» доставили Александру в больницу. Рентген показал сложный перелом плеча со смещением и осколками.

Сейчас певицу готовят к операции. Из-за травмы она не сможет выступать в новогоднем «Золотом граммофоне».

Как ранее писал «Рамблер», дочь певицы Славы Александра активно покоряет шоу-бизнес.

Она записывает песни и мечтает стать такой же популярной, как мама.

Саша знает: звездам нужно не только петь, но и рассказывать о своей личной жизни.

Поэтому на днях девушка разоткровенничалась и призналась, что один из ее любовников едва не уничтожил ее.