Поклонники обсуждают изменившуюся внешне Муравьеву 

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Поклонники радуются — Ирина Муравьева , не часто появляющаяся в последнее время на телеэкранах, выступит в шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия».

В сети выложен анонс передачи. Тема программы — песни из советских мультфильмов. Об этом пишут 7 Дней.

Муравьева в записанном видеоролике исполняет песню поросенка из «Приключений поросенка Фунтика».

Зрители обратили внимание на то, что 71-летняя Муравьева удивительно помолодела.

Поклонники обсуждают: такое преображение — результат работы гримера и эффект студийного освещения или же актриса решилась на пластическую операцию?

В любом варианте главное то, что Ирина Вадимовна прекрасно выглядит. Сама передача пройдет вечером в субботу