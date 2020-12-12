Поклонники обсуждают изменившуюся внешне Муравьеву 

Поклонники радуются — Ирина Муравьева, не часто появляющаяся в последнее время на телеэкранах, выступит в шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия».
В сети выложен анонс передачи. Тема программы — песни из советских мультфильмов. Об этом пишут 7 Дней.
Муравьева в записанном видеоролике исполняет песню поросенка из «Приключений поросенка Фунтика».
Зрители обратили внимание на то, что 71-летняя Муравьева удивительно помолодела.
Поклонники обсуждают: такое преображение — результат работы гримера и эффект студийного освещения или же актриса решилась на пластическую операцию?
В любом варианте главное то, что Ирина Вадимовна прекрасно выглядит. Сама передача пройдет вечером в субботу
Как ранее писал «Рамблер», в Малом театре, где много лет служит народная актриса России Ирина Муравьева, недавно в 400-й раз сыграли спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», в котором она выходит в одной из главных ролей — Клеопатры Мамаевой.