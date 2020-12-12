Определены претенденты на наследство Гафта 

Все имущество и прочие ценности, оставшиеся после кончины Валентина Гафта , должны отойти к его наследникам первой очереди.

Вадим родился после романа Валентина Иосифовича с молодой художницей.

Отношения завершились, и о существовании сына актера поставили в известность лишь тогда, когда его мама решила уехать жить в Бразилию. Мальчику тогда было три года.

Гафт сына признал и потом много лет помогал ему материально.

Вопрос о том, кому достанется наследство Валентина Гафта, звучал еще при жизни актера.

В эфире телепередачи «Привет, Андрей» в сентябре этого года Ольга Остроумова негативно высказывалась по поводу возможных претензий Никитина на имущество отца.

«Зачем выносить это на всемирное обозрение? Боюсь быть резкой сейчас, но думаю, когда женщина решает для себя родить ребенка, так как он был против, зачем ему говорить об этом? Он (Вадим) претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал», — цитирует слова Ольги Михайловны Экспресс Газета.

Остроумова в последний год жизни супруга переписала на себя практически все его имущество, за что ее стали обвинять в меркантильности.

ЭГ приводит слова одного из друзей Гафта, пожелавшего остаться анонимом.

«Оля — очень материальный человек. Олю волнуют деньги. Внебрачный сын — это потенциальный наследник. Ведь Гафт фактически признал его перед всей страной, когда пришел на телевидение. Сын наравне с Олей является наследником первой очереди. Но думаю, что для ее беспокойства причин нет, у Вали нет никакого имущества».

Как ранее писал «Рамблер», шесть лет назад выяснилось, что у Валентина Гафта есть внебрачный сын — Вадим Никитин. Мужчина живет с мамой в Бразилии.

Новость стала шоком не только для супруги актера — Ольги Остроумовой, но и для всех поклонников актера.