Михалков: семья Баталова отказалась от услуг адвоката 

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Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария , которые судятся с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной из-за дорогостоящего имущества, отказались от услуг адвоката Астахова

Никита Михалков. Об этом рассказал председатель Союза кинематографистов РФ

В свое время известного юриста Павла Астахова именно он попросил помочь Баталовым в этом сложном и запутанном деле.

Теперь же Никита Сергеевич сообщил, что снимает с себя личную ответственность и отказывается далее заниматься этим вопросом.

«Я получил копию уведомления от Гитаны Аркадьевны Леонтенко и Марии Алексеевны Баталовой о том, что они отказываются от услуг адвоката Павла Алексеевича Астахова», — информировал Михалков.

По его словам, он абсолютно бескорыстно пытался помочь семье Алексея Владимировича в память о покойном актере.

Более того, он попросил адвоката оказать Гитане и Марии юридическую поддержку на безвозмездной основе.

Причины подобного демарша со стороны Баталовых пока не обнародованы.

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Юлия рассказала о ходе следствия по уголовному делу.

Для полного сбора информации потребуется время, правоохранительные органы изучают документы и разыскивают счета, открытые по доверенности от Баталовых Цивиным и Дрожжиной.

Кроме того, Гитана Леонтенко была на самоизоляции, что затрудняло ее общение со следователем.

На следующей неделе карантинный срок заканчивается. А вот очной ставки потерпевших и обвиняемых по делу, видимо не будет. Леонтенко категорически не хочет видеть бывших друзей.

Впрочем, свидание глаза в глаза не так уж и не необходимо. Позиции сторон обозначены, никаких нюансов и поля для примирения нет.

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