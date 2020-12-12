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Михалков: семья Баталова отказалась от услуг адвоката 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Михалков: семья Баталова отказалась от услуг адвоката
Фото: ТАСС
Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария, которые судятся с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной из-за дорогостоящего имущества, отказались от услуг адвоката Астахова.
Об этом рассказал председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
В свое время известного юриста Павла Астахова именно он попросил помочь Баталовым в этом сложном и запутанном деле.
Теперь же Никита Сергеевич сообщил, что снимает с себя личную ответственность и отказывается далее заниматься этим вопросом.
Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Я получил копию уведомления от Гитаны Аркадьевны Леонтенко и Марии Алексеевны Баталовой о том, что они отказываются от услуг адвоката Павла Алексеевича Астахова», — информировал Михалков.

По его словам, он абсолютно бескорыстно пытался помочь семье Алексея Владимировича в память о покойном актере.
Более того, он попросил адвоката оказать Гитане и Марии юридическую поддержку на безвозмездной основе.
Причины подобного демарша со стороны Баталовых пока не обнародованы.
На данный момент из трех адвокатов у матери с дочерью остался один — Юлия Антонова.
Юлия рассказала о ходе следствия по уголовному делу.
Для полного сбора информации потребуется время, правоохранительные органы изучают документы и разыскивают счета, открытые по доверенности от Баталовых Цивиным и Дрожжиной.
Кроме того, Гитана Леонтенко была на самоизоляции, что затрудняло ее общение со следователем.
На следующей неделе карантинный срок заканчивается. А вот очной ставки потерпевших и обвиняемых по делу, видимо не будет. Леонтенко категорически не хочет видеть бывших друзей.
Впрочем, свидание глаза в глаза не так уж и не необходимо. Позиции сторон обозначены, никаких нюансов и поля для примирения нет.
Как ранее писал «Рамблер», историей о наследстве Алексея Баталова заинтересовалась адвокат Элина Мазур.
Скандальную репутацию она приобрела после того, как занималась делом о разводе Виталины Цымбалюк-Романовской и уже покойного Армена Джигарханяна.
Мазур обещает выплатить 100 миллионов рублей тому человеку, кто найдет ценные архивы Алексея Баталова.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Юлия Антонова , Мария Баталова , Павел Астахов , Армен Джигарханян , Элина Мазур , Никита Михалков , МВД , Комсомольская правда
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