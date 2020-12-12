Семенович призналась в пьяных выступлениях на концертах

Российский актриса и телеведущая Анна Семенович призналась в том, что выходила на сцену пьяной, будучи в составе группы «Блестящие». Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе».

По словам артистки, участницам группы запрещали на ночь отключать мобильные телефоны. Однажды во время гастролей она пошла на свидание с мужчиной, с которым они сильно выпили. Когда Семенович была уже пьяной, ей позвонили и сказали срочно приезжать на выступление.

Телеведущая призналась, что одевалась и красилась уже в такси. «Прибегаю в гримерку и думаю: "Ну выпью еще бокальчик, чтоб мне совсем было весело на сцене". И это была ошибочка. Выхожу и понимаю, что у меня реальные "вертолеты"», — рассказала Семенович.