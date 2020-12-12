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Анна Семенович призналась в пьяных выступлениях на концертах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Семенович призналась в пьяных выступлениях на концертах
Фото: @ann_semenovich
Российский актриса и телеведущая Анна Семенович призналась в том, что выходила на сцену пьяной, будучи в составе группы «Блестящие». Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе».
По словам артистки, участницам группы запрещали на ночь отключать мобильные телефоны. Однажды во время гастролей она пошла на свидание с мужчиной, с которым они сильно выпили. Когда Семенович была уже пьяной, ей позвонили и сказали срочно приезжать на выступление.
Телеведущая призналась, что одевалась и красилась уже в такси. «Прибегаю в гримерку и думаю: "Ну выпью еще бокальчик, чтоб мне совсем было весело на сцене". И это была ошибочка. Выхожу и понимаю, что у меня реальные "вертолеты"», — рассказала Семенович.
О своем состоянии девушка предупредила коллег Ксению Новикову и Юлию Ковальчук. В итоге ей пришлось все выступление держаться за Новикову.
Ранее Семенович рассказала, сколько, по ее мнению, должен зарабатывать мужчина. Артистка подчеркнула, что не смогла быть жить с человеком, который зарабатывает 100 тысяч рублей. Для нее это слишком маленькая сумма.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Ксения Новикова , Юлия Ковальчук , Анна Семенович
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