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Сосед Заворотнюк заявил о ее главной победе над болезнью 

Lenta.ru и ещё 2 20 часов назад
Сосед Заворотнюк заявил, что актриса победила болезнь
Фото: РИА Новости
Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров заявил о ее главной победе над болезнью. Его слова передает телеканал НТВ.
Как рассказал Мантуров, он постоянно находится на связи с актрисой. По его словам, муж, дочь, семья и директор Заворотнюк «остановили болезнь».

«Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе», — добавил он.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.
11 ноября стало известно, что актриса почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. В настоящее время она живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Сообщалось также об изменениях в ее внешности.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Вячеслав Манучаров , НТВ , Оренбургская Область
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