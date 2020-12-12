Сосед Заворотнюк заявил, что актриса победила болезнь

Как рассказал Мантуров, он постоянно находится на связи с актрисой. По его словам, муж, дочь, семья и директор Заворотнюк «остановили болезнь».

«Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе», — добавил он.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.