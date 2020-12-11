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«До ЗАГСа дошли»: почему Джигарханян не успел жениться на Власовой 

Вероника Полынина 26 минут назад
«До ЗАГСа дошли»: почему Джигарханян не успел жениться на Власовой
Фото: РИА Новости
Последним желанием народного артиста СССР Армена Джигарханяна было официально зарегистрировать отношения с Татьяной Власовой. Об этом сама Власова рассказала в программе «Пусть говорят», сообщает «Пятый канал».
Ведущий Дмитрий Борисов поинтересовался у Власовой, успели ли они с Джигарханяном дойти до ЗАГСа.

«До ЗАГСа? Дошли. Ну, как дошли… Он хотел очень. Он даже попросил одного человека нам в этом помочь, потому что у него не было паспорта. Вот в этих передрягах он пропал…» — ответила она.

По ее словам, Джигарханян до последнего надеялся успеть зарегистрировать отношения, но ему становилось все хуже, и экс-супруги приняли решение продолжить жить гражданским браком.
Как сообщал «Рамблер», Татьяна Власова — вторая жена Армена Джигарханяна, их брак продлился с 1967 по 2015 год. В 1998 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену остаться в США, чтобы присматривать за домом. Власова отправилась в США и стала работать преподавателем русского языка в институте Далласа.
Супруги развелись в 2015 году, после чего Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. С третьей женой он со скандалом развелся в 2017 году.
В 2019 году Татьяна Власова вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем, чье состояние здоровья вызывало опасения. Однако после смерти артиста 14 ноября 2020 года его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила Власову в ненадлежащем уходе. А юморист Евгений Петросян заявил, что актер умирал в муках, с «адскими болями», буквально гнил заживо и никто к нему не подходил.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Татьяна Власова , Армен Джигарханян , Евгений Петросян
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