«До ЗАГСа дошли»: почему Джигарханян не успел жениться на Власовой 

Ведущий Дмитрий Борисов поинтересовался у Власовой, успели ли они с Джигарханяном дойти до ЗАГСа.

«До ЗАГСа? Дошли. Ну, как дошли… Он хотел очень. Он даже попросил одного человека нам в этом помочь, потому что у него не было паспорта. Вот в этих передрягах он пропал…» — ответила она.

По ее словам, Джигарханян до последнего надеялся успеть зарегистрировать отношения, но ему становилось все хуже, и экс-супруги приняли решение продолжить жить гражданским браком.

Как сообщал «Рамблер», Татьяна Власова — вторая жена Армена Джигарханяна, их брак продлился с 1967 по 2015 год. В 1998 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену остаться в США, чтобы присматривать за домом. Власова отправилась в США и стала работать преподавателем русского языка в институте Далласа.

Супруги развелись в 2015 году, после чего Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. С третьей женой он со скандалом развелся в 2017 году.