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Москва

Жену Петросяна в розовой шубе обозвали деревенщиной 

Мария Иванова 1 час назад
Жену Петросяна в розовой шубе обозвали деревенщиной
Фото: Instagram
Жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото в розовой шубе с принтом в виде карточных мастей. Некоторые подписчики сочли ее наряд безвкусным и посоветовали обратиться к стилисту.

«Шуба это *** [провал — прим.ред.] конечно», — отметила @nika_evansis (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«***!кто ее одевает?» — добавила @svetlanasevcenko314.

«У меня медведь на кровати из такого же плюша…» — написала @maelsku.

«Какая безвкусица. Деревенщина», — заявила @evgeniy42z.

Однако многим шуба понравилась, напомнила «Алису в стране чудес» и что-то сказочное.

«Шуба — дивная, огонь! Вы в ней — бааарышня», — написала @oks_gorbenko.

«Барби Русская», — добавила @woebegoneamri.

Как писал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» обратила внимание на фотографии брендовых вещей в Instagram Брухуновой и выяснила их стоимость.
По данным «КП», сумка из телячьей кожи от Dolce&Gabbana, которую Брухунова показала на одном из фото, стоит 150 тысяч рублей.
На другом снимке — клатч Weekend MaxMara, который, как отмечает газета, стоит 70 тысяч рублей.
Босоножки от итальянского дизайнера Alessandro dell'Acqua обошлись в 50 тысяч рублей, а сарафан Dolce&Gabbana — в 200 тысяч рублей, утверждает газета.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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