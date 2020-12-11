Слепаков рассказал чудовищный слух о себе 

«Мы с Харламовым любим пересылать друг другу ссылки на интернет-издания, которые пристально следят за мной. Я помню, что я что-то прокомментировал Батрутдинову, после чего вышла статья, что я гомосексуал и пытаюсь отбить у Батрутдинова Ревву или Батрутдинова у Реввы. Одно время писали про мой конфликт с Харламовым из-за того, что каждый из нас лоббировал на проекты ТНТ своих актрис-фавориток», — рассказал он.