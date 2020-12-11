Слепаков рассказал чудовищный слух о себе 

Комик Семен Слепаков признался, что они с коллегой Гариком Харламовым любят пересылают друг другу слухи и смеются над тем, что «их отношения летят под откос». Об этом артист рассказал YouTube-каналу Esquire.
По словам Слепакова, о нем ходит множество разных слухов.
«Мы с Харламовым любим пересылать друг другу ссылки на интернет-издания, которые пристально следят за мной. Я помню, что я что-то прокомментировал Батрутдинову, после чего вышла статья, что я гомосексуал и пытаюсь отбить у Батрутдинова Ревву или Батрутдинова у Реввы. Одно время писали про мой конфликт с Харламовым из-за того, что каждый из нас лоббировал на проекты ТНТ своих актрис-фавориток», — рассказал он.
Слепаков отметил, что регулярно читает, что их отношения с Харламовым «летят под откос», и удивляется тому, что СМИ делают из него «махрового гея».
«Если бы я сходил на ту сторону, я бы кого-то посимпатичнее выбрал!» — пошутил комик.
«Рамблер» писал, что 22 июня актриса Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе. Позднее Харламов назвал «очень смешным» то, что в Сети регулярно всплывают какие-то «новости» про наличие у него любовниц.