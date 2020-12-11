Актера Шайи Лабафа обвинили в сексуальном насилии 

Бывшая подруга голливудского актера Шайи Лабафа певица Талия Дебретт Барнет обвинила его в сексуальном, физическом насилии и причинении эмоциональных страданий.

Как сообщает New York Times , Талия Дебретт Барнетт, выступающая под сценическим именем FKA Twigs, обратилась в суд Лос-Анджелеса с иском против Лабафа, с которым встречалась в 2018-2019 годах. Отношения пары длились меньше года. За это время, по словам Талии, актер применял к ней физическую силу, издевался, прибегал к сексуальному насилию и «сознательно заразил венерическим заболеванием».

FKA Twigs рассказала, как в феврале 2019 года во время совместной поездки на машине Лабаф заставлял ее признаться в любви. Актер сильно превысил скорость, отстегнул ремень и угрожал разбиться, если не услышит признание. Это произошло после ночи, когда Лабаф разбудил ее и начал душить. Девушка потребовала актера высадить ее из машины. Шайа остановился на заправке, она побежала к багажнику, чтобы достать свои вещи, но тут он напал на нее и с криками швырнул ее обратно в машину.

Ранее о насилии со стороны актера рассказала еще одна его бывшая подруга Кэролин Фо. Она сообщила, что однажды он ударил ее головой об кровать, так что она «истекала кровью».

«У меня нет оправданий моему алкоголизму или агрессии. Я много лет оскорблял себя и всех вокруг. Я причинял боль самым близким мне людям. Мне стыдно за эту историю и мне жаль тех, кого я обидел. Больше я ничего не могу сказать», — сказал Лабаф в комментарии New York Times.

Шайа Лабаф известен своим буйным поведением. Его несколько раз задерживали по обвинениям в нападениях и хулиганстве, которые впоследствии отклонили.

Как сообщал «Рамблер», Шайе Лабафу 34 года. Он известен по ролям в франшизе «Трансформеры», фильмах «Паранойя», «На крючке», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».