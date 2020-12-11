Пегова раскрыла победителей «Ледникового периода» 

Седьмой сезон «Ледникового периода», как сообщал «Рамблер», демонстрируется на Первом канале в настоящее время. Пегова принимает в нем участие. Ее партнером является фигурист Алексей Тихонов

Вчера актриса опубликовала в инстаграме снимок из фотосессии для издания «7Дней». На нем она в зеленом платье, красных колготках и туфлях сидит на столе. При этом ее волосы стоят дыбом. В подписи Пегова сообщила, что они приняли такое положение, потому что она очень любит талантливых людей. После этого она перечислила имена «творческих единиц» (фотографа, стилиста и так далее), принявших участие в создании фотосессии.

Многие комментаторы, в том числе певица Алла Пугачева , похвалили снимок. Тем временем одна из пользовательниц социальной сети попросила актрису «сказать на ушко», кто выиграл седьмой сезон «Ледникового периода».

«Кузьмина и Энберт», — ответила она.

5 декабря был продемонстрирован 10-й этап седьмого сезона «Ледникового периода». С 11-го пары перестанут выбывать, их баллы начнут складываться.