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Москва

Пегова раскрыла победителей «Ледникового периода» 

Артём Кульша 24 минуты назад
Пегова раскрыла победителей «Ледникового периода»
Фото: РИА Новости
Актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт выиграют седьмой сезон шоу «Ледниковый период». Об этом актриса Ирина Пегова сообщила в своем инстаграме.
Седьмой сезон «Ледникового периода», как сообщал «Рамблер», демонстрируется на Первом канале в настоящее время. Пегова принимает в нем участие. Ее партнером является фигурист Алексей Тихонов.
Вчера актриса опубликовала в инстаграме снимок из фотосессии для издания «7Дней». На нем она в зеленом платье, красных колготках и туфлях сидит на столе. При этом ее волосы стоят дыбом. В подписи Пегова сообщила, что они приняли такое положение, потому что она очень любит талантливых людей. После этого она перечислила имена «творческих единиц» (фотографа, стилиста и так далее), принявших участие в создании фотосессии.
Многие комментаторы, в том числе певица Алла Пугачева, похвалили снимок. Тем временем одна из пользовательниц социальной сети попросила актрису «сказать на ушко», кто выиграл седьмой сезон «Ледникового периода».

«Кузьмина и Энберт», — ответила она.

5 декабря был продемонстрирован 10-й этап седьмого сезона «Ледникового периода». С 11-го пары перестанут выбывать, их баллы начнут складываться.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Пегова , Ольга Кузьмина , Алексей Тихонов , Александр Энберт , Алла Пугачева
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