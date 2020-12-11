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Москва

«Первый канал» ответил на слухи об изгнании Малышевой 

Мария Иванова 28 минут назад
«Первый канал» ответил на слухи об изгнании Малышевой
Фото: РИА Новости
На «Первом канале» опровергли информацию о планах закрыть программу Елены Малышевой «Жить здорово». Об этом сообщает TJournal.
Как писал «Рамблер», о закрытии программы в ближайший месяц ранее сообщал портал Popcake со ссылкой на «генерального директора». В новости утверждалось, что шоу приносит убытки.
Popcake писал, что «Первому каналу» пришлось сократить расходы, урезать экранное время «чуть ли не всех телепередач» и зарплаты операторскому составу.
Представители «Первого канала» назвали эту новость фейковой.

«С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. «Жить здорово» не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано», — подчеркнули на «Первом».

В прошлом году резонанс вызвал «танец матки» из «Жить здорово!». Ролик прокомментировали многие знаменитости, некоторые интернет-пользователи требовали от ведущей прекратить съемку «вульгарных» сюжетов и не показывать программу днем, когда телевизор смотрят дети.
Другие россияне заявили, что санитарная культура в стране находится на низком уровне, а наглядные примеры из программ Малышевой — это самый простой и эффективный способ запоминания.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева
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