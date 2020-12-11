Деревянко остался без жены 

Жена актера Павла Деревянко Дарья Мясищева подтвердила слухи об их расставании. Об этом сообщает Peopletalk.

Издание отмечает, что ранее Деревянко пришел на премьеру фильма «Серебряные коньки» в одиночестве и рассказал коллегам о разрыве с женой.

«Да, мы разошлись», — заявила Мясищева, но причину расставания раскрывать не стала.

Мясищева и Деревянко были вместе более десяти лет, у них две дочери. Как писал «Рамблер», недавно актер заявил, что ему «все сложнее представить себя семейным человеком».

В интервью Tele.ru он рассказал , что официально они с Мясищевой женаты не были.

«Я даже не знаю, что это за ситуация и что за человек должен быть, чтобы я отправился в ЗАГС в уверенности, что готов быть рядом с этой женщиной до конца дней. Может, жизнь и преподнесет мне такой сюрприз, как знать… Может, и с Дашей…» — говорил он.