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Деревянко остался без жены 

Мария Иванова 37 минут назад
Деревянко остался без жены
Фото: РИА Новости
Жена актера Павла Деревянко Дарья Мясищева подтвердила слухи об их расставании. Об этом сообщает Peopletalk.
Издание отмечает, что ранее Деревянко пришел на премьеру фильма «Серебряные коньки» в одиночестве и рассказал коллегам о разрыве с женой.

«Да, мы разошлись», — заявила Мясищева, но причину расставания раскрывать не стала.

Мясищева и Деревянко были вместе более десяти лет, у них две дочери. Как писал «Рамблер», недавно актер заявил, что ему «все сложнее представить себя семейным человеком».
В интервью Tele.ru он рассказал, что официально они с Мясищевой женаты не были.

«Я даже не знаю, что это за ситуация и что за человек должен быть, чтобы я отправился в ЗАГС в уверенности, что готов быть рядом с этой женщиной до конца дней. Может, жизнь и преподнесет мне такой сюрприз, как знать… Может, и с Дашей…» — говорил он.

По данным «СтарХита», в 2014 году, после рождения второй дочери, пара рассталась, но в 2015-м Деревянко вернулся в семью.
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Шоу-бизнес , Павел Деревянко
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