Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

«Таков факт»: Гагарина прокомментировала развод с Исхаковым 

News.ru и ещё 4 7 минут назад
Гагарина впервые прокомментировала развод
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Полина Гагарина впервые подробно высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. До этого звезда игнорировала вопросы о расставании с мужем и отмечала, что вместо слов «скажут дела».
Наконец, Гагарина решилась подтвердить и прокомментировать общественности вопрос развода, о котором много говорят в последнее время. Певица назвала расставание с Исхаковым «фактом» и выразила по поводу развода «сожаление».

К сожалению, да. Официально, да, действительно, мы разводимся. Таков факт. Всё остальное, что было объявлено, — домыслы. Нет ссоры, дележа имущества, дележа детей, — рассказала Гагарина в программе «Вечерний Ургант».

Певица объяснила, почему нигде не рассказывала о своём разводе. Она отметила, что не намерена «хайпиться» на этой теме и хочет, чтобы расставание с мужем произошло спокойно.

Я не хочу хайпиться на этой теме. Я очень надеюсь, что всё это пройдет мирно, тихо, спокойно, по-человечески. Ведь у нас самые лучшие дети на свете, которых мы обожаем, — заметила Гагарина.

Иван Ургант заметил, что вопрос развода является исключительно личным делом певицы. Гагарина ответила на это: «Золотые слова!».
Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что Гагарина подала официальное заявление на развод. Соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы. Заявление уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией. Также в заявлении указано, что певица не будет выступать против общения девочки с отцом.
Впервые о разрыве союза звёздной пары стало известно полгода назад. Так, в последнее время супруги жили врозь, однако официально не были разведены. Брак длился около шести лет, в настоящее время их дочери Мие три года. У артистки также есть 13-летний сын от первого брака. Причины расставания с Исхаковым Гагарина пока не раскрывает.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
News.ru: последние новости
«Андрея очень жалко»: Матвиенко заявил о пьянстве Григорьева-Апполонова «Андрея очень жалко»: Матвиенко заявил о пьянстве Григорьева-Апполонова «Тело было уже синее»: Безрукова прервала молчание о смерти сына «Тело было уже синее»: Безрукова прервала молчание о смерти сына Актриса Ирина Безрукова хотела покончить с собой, но не смогла Актриса Ирина Безрукова хотела покончить с собой, но не смогла
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение