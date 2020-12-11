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«Я не могу рисковать людьми»: Ольга Бузова отменила грандиозное шоу из-за пандемии 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
«Я не могу рисковать людьми»: Бузова отменила шоу из-за пандемии
Фото: Instagram
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова уже давно и прочно обосновалась на вершине музыкального олимпа. Звезда часто радует фанатов новыми композициями.
В беседе с Teleprogramma.pro Ольга Бузова рассказала, что несколько месяцев плотно готовилась к новому масштабному шоу, но отменила его из-за пандемии. И не жалеет. Для звезды главное — здоровье ее людей.

«Планы на этот год были невероятно масштабными, но нам пришлось подстраиваться под ситуацию, — поделилась Ольга Бузова в беседе с Teleprogramma.pro. — Что касается будущего года, тоже будем смотреть по обстоятельствам. Я не могу рисковать здоровьем своих поклонников, своих людей, поэтому я отказалась от больших концертов. В этом году должно было состояться масштабное шоу, к которому я готовилась, учила хореографию. Выставляла в сторис видео с репетиций, если помните. Три месяца активной подготовки… Теперь придется все учить заново, естественно, ведь столько времени прошло».

Ольга Бузова дала понять, что не унывает из-за отмены концертов. Звезда считает, что есть масса других возможностей для реализации в период пандемии.

«Самое главное, я продолжаю работать, радовать свою аудиторию различными проектами, — продолжила Ольга Бузова в разговоре с Teleprogramma.pro. — Есть возможность заниматься музыкой. Проводить творческие встречи, естественно, соблюдая все необходимые условия. Планов у меня много: расти, развиваться, радовать себя, своих людей, любить, наслаждаться каждой минутой жизни».

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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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