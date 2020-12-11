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Москва

«Судейство у него не очень»: отец Жанны Фриске раскритиковал работу Сергея Соседова 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
Отец Фриске занял сторону Лолиты в конфликте с Соседовым
Фото: globallookpress.com
О якобы имеющем место быть конфликте певицы Лолиты и музыкального критика Сергея Соседова высказался отец покойной Жанны Фриске Владимир. Он считает, что эта версия просто выдумана. По словам мужчины, артистка ко всем относится с большим уважением.
А вот мнение о работе Сергея у Владимира сложилось не очень позитивное.

«Не очень хорошо судит, как-то он больше о себе думает, больше на себя внимание обращает, чем на людей испытуемых, артистов. И мне кажется, оценки ставит от потолка. Судейство у него не очень», — цитирует Фриске Пятый канал.

Напомним, Лолита в паре с Вадимом Такменевым стала ведущей музыкального шоу на НТВ «Суперстар. Возвращение», который стал аналогом «Ты-суперстар».
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Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Жанна Фриске , НТВ
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