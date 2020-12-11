Власова рассказала о планах Джигарханяна жениться на ней

Брак Татьяны Власовой и актера Армена Джигарханяна продлился более 50 лет, но в 2015 году пара неожиданно рассталась. Причиной разрыва стал роман артиста с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Со временем Джигарханян понял, что совершил ошибку, и вернулся к бывшей жене. «Мы эту женщину не обсуждали. Данная тема была под запретом. Но я воспринимаю ее как грязное пятно на биографии Джигарханяна, как кляксу. Он сам от этой кляксы пытался избавиться», — рассказала Власова в телепрограмме «Пусть говорят».

Как заявляет Татьяна, актер в последние месяцы чувствовал себя счастливым и даже предлагал Власовой снова жениться: они ходили в ЗАГС, но им не удалось заключить брак.

«Дело в том, что у него не было паспорта. Мы пытались решить этот вопрос. Он сначала хотел жениться в сентябре, потом на свой юбилей — в октябре, но у нас это так и не получилось. Когда я поняла, что ничего не получается, постаралась смириться. В конце концов, мы столько лет были женаты, что могли пожить и в гражданском браке», — отметила женщина.

Поэтому единственным законным наследником Джигарханяна является его пасынок Степан. Сама Власова на имущество не собирается претендовать.

Также Татьяна не скрывает, что до сих пор не смирилась со смертью актера: