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Москва

Навка впервые за долгое время увиделась с мужем Заворотнюк 

News.ru 57 минут назад
Навка показала видео с мужем Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка похвасталась перед подписчиками кадрами с тренировки нового ледового шоу, где вместе с ней будет выступать муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышёв.
В сториз в Instagram Навка поделилась видео, на котором они вместе с Чернышёвым отрабатывают новую программу для выступления 26 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт».

Дорогие друзья, декабрь на дворе, уже скоро сказки наши в «Мегаспорте» начнутся и нужно работать. Вот вам сюрприз, — сказала Навка и в этот момент в кадре внезапно появился Чернышёв.

Фигуристка добавила, что они готовы порадовать зрителей нового ледового шоу новогодним подарком. Затем Навка опубликовала видео из раздевалки, где супруг Анастасии Заворотнюк примеряет костюм для выступления, напоминающий кимоно.
В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком. Актрису поддерживает её супруг.
Ранее NEWS.ru писал, что модель Анна Заворотнюк впервые рассказала о тяжёлой болезни своей матери. По словам девушки, её мать борется с заболеванием как настоящий боец.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев , Анна Заворотнюк
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