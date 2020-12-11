Навка показала видео с мужем Заворотнюк

В сториз в Instagram Навка поделилась видео , на котором они вместе с Чернышёвым отрабатывают новую программу для выступления 26 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт».

Дорогие друзья, декабрь на дворе, уже скоро сказки наши в «Мегаспорте» начнутся и нужно работать. Вот вам сюрприз, — сказала Навка и в этот момент в кадре внезапно появился Чернышёв.

Фигуристка добавила, что они готовы порадовать зрителей нового ледового шоу новогодним подарком. Затем Навка опубликовала видео из раздевалки, где супруг Анастасии Заворотнюк примеряет костюм для выступления, напоминающий кимоно.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком. Актрису поддерживает её супруг.