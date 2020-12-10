Личное фото с Самбурской и Кошкиной появилось в Сети 

Вчера она опубликовала там селфи, на котором стоящая за ее спиной Кошкина держит ее за грудь. В подписи она назвала его тем самым интимным снимком, который был слит в интернет. Комментарий с наибольшим количеством лайков (511) оставила Кошкина. Она написала, что теперь все узнают о ее сексуальной ориентации.

«Хоспади! Где ж ты нашла такую страшную (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)?!» — написал автор второго по популярности комментария (371 лайк).

Несколько часов спустя Кошкина разместила в своем инстаграме селфи, в подписи к нему также сообщила о сливе фото с Самбурской в Сеть, а также о том, что держится, как может.

Самбурская наиболее известна как актриса и телеведущая. Она играла в таких сериалах, как «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» и вела телешоу «Ревизорро». Также Самбурская дважды появлялась на обложке журнала «Максима» — в 2012 году и в 2020-м.

В апреле, как сообщал «Рамблер», она опубликовала несколько сторис, на которых с заплаканным лицом сидя в автомобиле «Бентли», рассказала, что подверглась домашнему насилию. Она соврала в попытке привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия.