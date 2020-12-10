Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Перенесший инсульт Носков рассказал о самочувствии 

Вероника Полынина 1 час назад
Перенесший инсульт Носков рассказал о самочувствии
Фото: РИА Новости
Перенесший инсульт Николай Носков дал онлайн-концерт. По словам продюсера и организатора выступления Виктора Дробыша, трансляцию посмотрели 700 тысяч человек.
64летний Носков рассказал изданию News.ru, что чувствует себя нормально, но его восстановление после инсульта «находится в режиме ожидания» из-за пандемии коронавируса.

«Самочувствие стабильное. Из-за пандемии встречи с врачом стали реже», — заявил певец.

Онлайн-концерт Носкова состоялся 9 декабря. Музыкант признался, что раньше даже не задумывался о подобном формате выступлений.

«Не было привычных аплодисментов, я не мог увидеть лица людей, их эмоции, этого не очень хватало. Но мне сказали, что в Интернете практически каждую секунду мне писали слова поддержки и благодарили за концерт», — рассказал артист.

Как писал «Рамблер», в прошлом году Николай Носков возобновил концертную деятельность после перенесенного в 2017 году инсульта. В декабре 2019 года музыкант выступил в Москве в Крокус Сити Холле. Его концерт посетили более 6 тысяч человек. В марте Носков дал второй концерт в Санкт-Петербурге. Он выступал, сидя на стуле, а в конце выступления самостоятельно ушел за кулисы. Зрители долго и громко аплодировали стоя.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Николай Носков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение