Перенесший инсульт Носков рассказал о самочувствии 

Перенесший инсульт Николай Носков дал онлайн-концерт. По словам продюсера и организатора выступления Виктора Дробыша, трансляцию посмотрели 700 тысяч человек.

64летний Носков рассказал изданию News.ru , что чувствует себя нормально, но его восстановление после инсульта «находится в режиме ожидания» из-за пандемии коронавируса.

«Самочувствие стабильное. Из-за пандемии встречи с врачом стали реже», — заявил певец.

Онлайн-концерт Носкова состоялся 9 декабря. Музыкант признался, что раньше даже не задумывался о подобном формате выступлений.

«Не было привычных аплодисментов, я не мог увидеть лица людей, их эмоции, этого не очень хватало. Но мне сказали, что в Интернете практически каждую секунду мне писали слова поддержки и благодарили за концерт», — рассказал артист.

Как писал «Рамблер», в прошлом году Николай Носков возобновил концертную деятельность после перенесенного в 2017 году инсульта. В декабре 2019 года музыкант выступил в Москве в Крокус Сити Холле. Его концерт посетили более 6 тысяч человек. В марте Носков дал второй концерт в Санкт-Петербурге. Он выступал, сидя на стуле, а в конце выступления самостоятельно ушел за кулисы. Зрители долго и громко аплодировали стоя.