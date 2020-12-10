Шнуров пристыдил Пригожина за жалобы на доходы

«Не надо играть нищего с такими "задниками" в Instagram. Я считаю, что такие ребята, как Пригожин, уж точно могут потерпеть. И от голода они, поверьте, страдать не будут — никаких серьезных экономических сложностей они не испытывают. Это не уволенные таксисты», — заявил Шнуров.