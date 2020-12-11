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Москва

Россияне ответили украинской певице, «направляющей» их на «путь истинный» 

РИА Новости 17 минут назад
«Это кто?»: россияне ответили украинской певице
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети прокомментировали высказывания украинской певицы Юлии Саниной, захотевшей направить россиян "на путь истинный".
Ранее исполнительница рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной, а концерты в России — неприемлемыми. По мнению Саниной, из-за ее отказа от выступлений в стране российские слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".
Слова украинской певицы вызвали активную реакцию пользователей из России.

"Это кто вообще?" — задался вопросом Arkadiy Nikitin.

"Зашел к ней в Instagram, а там зрада — она на русском пишет", — заметил Евгений Демьяненко.

"Так это же прекрасно! Не надо к нам ездить. Мы все равно такое ***** не слушаем", — написала Vera Rojas Aragon.

"Во-первых, кто это? Во-вторых: что она кушала, что ее губы такие черные?" — пошутил Viktor Gastonov.

"А можно она и дальше будет продолжать не ездить в Россию?" — предложил Константин Розовский.

"Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?" — сыронизировал Сергей Филиппов.

Юлия Санина (Юлия Александровна Головань) является вокалисткой группы The Hardkiss. Коллектив основан в 2011 году.
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Шоу-бизнес , Сергей Филиппов
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