Побег Королевой в Африку объяснили 

Не так давно общественность возмущалась поездкой Королевой и Тарзана на Занзибар . Супруги поочередно публиковали фото с тропического острова, а пользователи Сети припомнили их жалобы на нехватку денег и вынужденное закрытие бизнеса из-за пандемии.

Вскоре выяснилось, что Наташу Королеву пригласил в Танзанию один из развлекательных телеканалов. Певица стала участницей реалити-шоу, которое его создатели характеризуют как «первое русское выживалити».

По правилам, заброшенным на остров звездам шоу-бизнеса нужно выжить один на один в диком племени.

«Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи», — рассказала Королева в Instagram.

Певица на время стала членом племени Бома, ей пришлось не только самой добывать себе пропитание, но и найти общий язык с аборигенами, которые общаются исключительно на суахили.