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Москва

Побег Королевой в Африку объяснили 

Вероника Полынина 1 час назад
Побег Королевой в Африку объяснили
Фото: Instagram
Певица Наташа Королева сбежала в Африку к дикому племени, пишет «Комсомольская правда».
Не так давно общественность возмущалась поездкой Королевой и Тарзана на Занзибар. Супруги поочередно публиковали фото с тропического острова, а пользователи Сети припомнили их жалобы на нехватку денег и вынужденное закрытие бизнеса из-за пандемии.
Вскоре выяснилось, что Наташу Королеву пригласил в Танзанию один из развлекательных телеканалов. Певица стала участницей реалити-шоу, которое его создатели характеризуют как «первое русское выживалити».
По правилам, заброшенным на остров звездам шоу-бизнеса нужно выжить один на один в диком племени.

«Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи», — рассказала Королева в Instagram.

Певица на время стала членом племени Бома, ей пришлось не только самой добывать себе пропитание, но и найти общий язык с аборигенами, которые общаются исключительно на суахили.
Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег», плюс к тому их еще заставляют оплачивать работу медиков.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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