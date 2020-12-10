Фотограф Пугачевой показал архивный кадр с Кобзоном

Напомним, что Иосиф Кобзон, который пользовался огромным уважением и авторитетом в мире шоу-бизнеса, ушел из жизни в августе 2018 года. На тот момент ему было 80 лет.

Отметим, что проблемы со здоровьем у Иосифа Кобзона начались еще в начале двухтысячных годов. Его мучили сильные боли в спине. Певцу был поставлен диагноз межпозвоночная грыжа. А в 2005 году медики обнаружили у артиста онкозаболевание. Несмотря на это, исполнитель продолжил выступать на сцене, гастролировать и смог прожить еще много лет.