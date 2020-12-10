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«Кумиры десятилетий»: фотограф Пугачевой опубликовал архивный кадр Примадонны с Кобзоном 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фотограф Пугачевой показал архивный кадр с Кобзоном
Фото: globallookpress.com
Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил уникальный кадр из прошлого. На фотографии запечатлена яркая исполнительница в компании своего друга музыканта Иосифа Кобзона, который, к сожалению, уже покинул этот мир.
Напомним, что Иосиф Кобзон, который пользовался огромным уважением и авторитетом в мире шоу-бизнеса, ушел из жизни в августе 2018 года. На тот момент ему было 80 лет.
Отметим, что проблемы со здоровьем у Иосифа Кобзона начались еще в начале двухтысячных годов. Его мучили сильные боли в спине. Певцу был поставлен диагноз межпозвоночная грыжа. А в 2005 году медики обнаружили у артиста онкозаболевание. Несмотря на это, исполнитель продолжил выступать на сцене, гастролировать и смог прожить еще много лет.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Роман Родин , Алла Пугачева
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