Чурикова объяснила свое отсутствие на сцене «Ленкома»

«Я играю в спектакле «Аудиенция». У меня очень хорошие спектакли в «Ленкоме». Но сейчас из-за вируса надо проявить осторожность. Я жду, когда уймется это опасное время и обязательно буду играть. Я не могу без своей профессии. Я люблю ее без памяти».