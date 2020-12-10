Мама Децла рассказала об отношениях с внуком

Ирине Анатольевне очень не хватает общения с Тони.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий , известный публике под псевдонимом Децл, оставил после себя единственного наследника. Сейчас Тони 15 лет. Подросток и его мама Юлия Киселева практически не общаются с родственниками. Ирина Толмацкая призналась, что связь с ними наладилась, как только встал вопрос с оформлением наследства. Бабушка Тони рассказала о непростых отношениях с внуком и невесткой. И отметила, что финансово ей никто даже не собирался помогать.

Теперь я знаю, где они находятся и могу написать. Иногда отвечают, иногда — нет, но, в любом случае, лед тронулся. Хотя отношения все же сложные. Нет Кирюши, нет контакта…хотелось бы больше живого общения. Возможно, оно и наладится, не знаю. Меня спрашивают: «Вы помогаете им?». Но поскольку я пенсионер, возможно, родственники могли предложить какую-то помощь. Но нет… Помочь может только бабушка… И желательно финансово! — поделилась Ирина Толмацкая в беседе с «Телепрограммой».

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Мама Децла рассказала, что Юлия и Тони вернулись в квартиру, где жили раньше. Женщине пришлось самой искать невестку, чтобы отдать ей ключи. Ирина Толмацкая не знает, зачем вдове сына понадобилось некоторое время арендовать жилье. Она подчеркнула, что никто не выгонял Юлию и Тони из квартиры.

Напомним, российский рэпер ушел из жизни в ночь со 2 на 3 февраля в 2019 году. Новости о внезапной смерти артиста шокировали его поклонников. Родные и близкие музыканта тяжело переживают утрату дорогого человека.