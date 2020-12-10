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Москва

Мясников жестко ответил своим критикам 

РИА Новости и ещё 1 15 минут назад
Мясников жестко ответил своим критикам
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram критикам, которые обвинили его в неверном прогнозе о пандемии COVID-19.

"Сегодня меня очередной раз попрекнули тем, что в феврале (может в марте) я говорил, что шансы заболеть коронавирусом у россиянина 0,0.. %. Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время", — написал Мясников.

Как объяснил медик, на тот момент не было сведений о способности коронавирусной инфекции распространяться в бессимптомный доклинический период.
Как напомнил медик, он предполагал, что "90% было за то, что все обойдется "малой" кровью", а также писал, что "может полыхнуть по всему миру". Но, по словам Мясникова, в итоге случился именно последний вариант.
Кроме того, специалист привел собственные расчеты по заболеваемости COVID-19 в России.

"На сегодня процент смертности от КОВИД к населению России — 0,03%. Да-да, те самые 0,0…% Учитывая, что официальные данные говорят о 30% бессимптомных (то есть здоровых) людей, то на сегодня процент переболевших (с симптомами) — 1,1% от населения России. И только 10% от больных с симптомами болеют достаточно тяжело, чтобы лечиться в госпитале. А именно об этом в начале весны и шла речь. И количество таких больных на сегодня — 0,1% от населения России", — объяснил свою позицию Мясников.

В заключение врач посоветовал своим "недобросовестным" критикам "учить матчасть и умерить иронию".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Шоу-бизнес , Ситуация в мире , Александр Мясников
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