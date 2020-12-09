Иван Дорн написал музыку для «Ну, погоди!»

"Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", — рассказала Слащева.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов про "Ну, погоди!" в 2020 году. Сериал создается в партнерстве с курортом "Роза Хутор". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы главных героев — Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов Дмитрий Хрусталев , а также трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьера намечена на зиму 2020 года.

Кроме того, "Союзмультфильм" работает над проектом по современному российскому комиксу. "Молодые ребята нарисовали очень хороший, на наш взгляд, комикс, пришли к нам с идеей о том, чтобы начать делать анимацию по их комиксам", — поделилась Слащева, не раскрыв подробностей будущего мультфильма.