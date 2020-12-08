Кафельникова опубликовала фото с голой грудью 

На снимке Кафельникова предстала в объемной черной юбке и массивных золотых украшениях. Грудь модели обнажена, девушка прикрывает ее рукой.

«Каждое утро, когда мои ноги касаются пола, дьявол говорит: «Черт возьми, она уже встала», — подписала снимок модель.

За два часа фото набрало около 10 тысяч «лайков». Как и большинство провокационных кадров с участием Алеси Кафельниковой, это фото вызвало восторженную реакцию ее подписчиков.

Как писал «Рамблер», Алеся Кафельникова — дочь самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова

Модельная карьера Кафельниковой продолжает набирать обороты. В мае Алеся попала в список журнала Forbes самых перспективных россиян до 30 лет, получивших признание в профессиональном сообществе. В июне Кафельникова украсила обложку российского ELLE, а недавно разместила в Instagram кадры фотосессии для турецкого Vogue.