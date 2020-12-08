Пригожин заявил о провокации из-за «Песни года» 

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о провокации против шоу-бизнеса из-за сообщений в СМИ о нарушениях предписаний Роспотребнадзора на фестивале «Песня года».

Иосиф Пригожин рассказал, что приехал на фестиваль с женой Валерией и пробыл на «ВТБ Арене» не более 20 минут. Он наблюдал за происходящим из-за кулис и никаких нарушений не заметил.

«Люди сидели через ряд, всё соблюдалось. Никто не стал бы брать на себя такую ответственность, тем более, в центре города Москвы (…) Были ли все люди в масках, точно сказать не могу, потому что разглядеть в зале было трудно. Но похоже, все были масках», — заявил Пригожин «Радио1».

Он отметил, что все артисты сдавали тесты на COVID-10 непосредственно перед началом съемок.

Публикации в СМИ о якобы имевшихся нарушениях Пригожин назвал провокацией и атакой на шоу-бизнес.

«У меня такое ощущение, что идёт какая-то специальная атака, провокация против индустрии. Кто-то специально сегодня устраивает «резню», как я бы это назвал, против шоу-бизнеса в целом. Кому-то это просто нужно, вот и всё. Никаких нарушений на «Песне года» не было, это фейки. Просто они хотят подорвать другие мероприятия», — заявил продюсер.

Позавчера средства массовой информации сообщили, что мероприятие прошло с нарушением мер эпидемической безопасности — большинство участников концерта и зрителей не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

После этого в Роспотребнадзоре сообщили о проведении административного расследования в отношении компании «Динамо», которая управляет «ВТБ-Ареной», по второй части статьи Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».