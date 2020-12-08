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Москва

Пригожин заявил о провокации из-за «Песни года» 

Вероника Полынина 18 минут назад
Пригожин заявил о провокации из-за «Песни года»
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин заявил о провокации против шоу-бизнеса из-за сообщений в СМИ о нарушениях предписаний Роспотребнадзора на фестивале «Песня года».
Иосиф Пригожин рассказал, что приехал на фестиваль с женой Валерией и пробыл на «ВТБ Арене» не более 20 минут. Он наблюдал за происходящим из-за кулис и никаких нарушений не заметил.

«Люди сидели через ряд, всё соблюдалось. Никто не стал бы брать на себя такую ответственность, тем более, в центре города Москвы (…) Были ли все люди в масках, точно сказать не могу, потому что разглядеть в зале было трудно. Но похоже, все были масках», — заявил Пригожин «Радио1».

Он отметил, что все артисты сдавали тесты на COVID-10 непосредственно перед началом съемок.
Публикации в СМИ о якобы имевшихся нарушениях Пригожин назвал провокацией и атакой на шоу-бизнес.

«У меня такое ощущение, что идёт какая-то специальная атака, провокация против индустрии. Кто-то специально сегодня устраивает «резню», как я бы это назвал, против шоу-бизнеса в целом. Кому-то это просто нужно, вот и всё. Никаких нарушений на «Песне года» не было, это фейки. Просто они хотят подорвать другие мероприятия», — заявил продюсер.

5 декабря, как сообщал «Рамблер», на «ВТБ-Арене» в Москве состоялись съемки «Песни года». Ведущими концерта были певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева, выступали — Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Валерий Меладзе, Лев Лещенко, Олег Газманов, Леонид Агутин, Григорий Лепс, София Ротару, Лолита Милявская и другие.
Позавчера средства массовой информации сообщили, что мероприятие прошло с нарушением мер эпидемической безопасности — большинство участников концерта и зрителей не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
После этого в Роспотребнадзоре сообщили о проведении административного расследования в отношении компании «Динамо», которая управляет «ВТБ-Ареной», по второй части статьи Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Валерий Меладзе , Сергей Лазарев , Владимир Пресняков , Лолита Милявская , Лев Лещенко , Николай Басков , Дима Билан , Валерий Леонтьев , Лера Кудрявцева , София Ротару , Иосиф Пригожин , Олег Газманов , Роспотребнадзор
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