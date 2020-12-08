Петросян оценил бойкот Меладзе голубых огоньков 

«Он защищал не себя, он обеспеченный человек, у него бизнес есть, все у него нормально. Он за артистов. Вот Пригожин их насчитал 600 тысяч человек на страну, они же без работы, без единой копейки сидят! У них не было никакой подушки безопасности, как теперь говорят. У них ничего не было, как они должны идти в другие профессии и зарабатывать себе на насущную жизнь? Вот о чем он говорил», — объяснил юморист.

По словам Петросяна, Меладзе хотел указать на проблему индустрии развлечений, но его послание сработало не так, как было задумано.

«Получилось неправильно. Получилось с другим смыслом, что он в результате хочет обидеть телезрителей», — отметил он.

По словам юмориста, он уже принял участие в съемках новогодней программы, потому что считает, что оставлять людей без радости в Новый год недопустимо.

Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram напомнил, что в Москве введен запрет на массовые развлекательные мероприятия до 15 января. Он подчеркнул, что музыканты, артисты, техники и промоутеры уже 8 месяцев «сидят без средств к существованию», и это, по его словам, «никого не волнует». Чтобы обратить внимание на бедственное положение отрасли, Меладзе призвал звезд отказаться от участия в новогодних программах.