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Петросян оценил бойкот Меладзе голубых огоньков 

Вероника Полынина 48 минут назад
Петросян оценил бойкот Меладзе голубых огоньков
Фото: РИА Новости
Призыв Валерия Меладзе не участвовать в новогодних огоньках был направлен на то, чтобы привлечь внимание к проблемам индустрии, но по факту обидел зрителей. Такое мнение высказал Евгений Петросян в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Он защищал не себя, он обеспеченный человек, у него бизнес есть, все у него нормально. Он за артистов. Вот Пригожин их насчитал 600 тысяч человек на страну, они же без работы, без единой копейки сидят! У них не было никакой подушки безопасности, как теперь говорят. У них ничего не было, как они должны идти в другие профессии и зарабатывать себе на насущную жизнь? Вот о чем он говорил», — объяснил юморист.

По словам Петросяна, Меладзе хотел указать на проблему индустрии развлечений, но его послание сработало не так, как было задумано.

«Получилось неправильно. Получилось с другим смыслом, что он в результате хочет обидеть телезрителей», — отметил он.

По словам юмориста, он уже принял участие в съемках новогодней программы, потому что считает, что оставлять людей без радости в Новый год недопустимо.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram напомнил, что в Москве введен запрет на массовые развлекательные мероприятия до 15 января. Он подчеркнул, что музыканты, артисты, техники и промоутеры уже 8 месяцев «сидят без средств к существованию», и это, по его словам, «никого не волнует». Чтобы обратить внимание на бедственное положение отрасли, Меладзе призвал звезд отказаться от участия в новогодних программах.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Евгений Петросян
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