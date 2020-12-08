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Москва

Муж устроил Водонаевой скандал из-за любовных сцен 

Артём Кульша 1 час назад
Муж устроил Водонаевой скандал из-за любовных сцен
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Алексей Малакеев устроил скандал своей на тот момент жене телезвезде Алене Водонаевой из-за съемок в любовных сценах в клипе. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.
Водонаева и Малакеев, как сообщал «Рамблер», поженились в 2009 году, в 2010-м у них родился сын Богдан, в 2011-м они расстались, а в 2013-м развелись. Вчера телезвезда опубликовала в инстаграме клип на песню «Сердце ранимое», которую записала с певцом Александром Ломинским. На видео присутствуют любовные сцены.
В подписи она рассказала, что съемки прошли в 2011 году в Киеве, а продлились два дня, она запорола сцены в бассейне, потому что было очень холодно, любовные сцены были самыми сложными для нее, а Малакееву они не понравились.

«Разговор был, вопросы были. Но это чистый патриархат и недоверие, я до сих пор так считаю. Так, как я любила своего мужа и как скучала по нему и сыну в тот момент, словами не описать. Еще и послеродовые гормоны добавляли ошушэний (голосом Лукашенко) (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — сообщила Водонаева.

Она добавила, что рассталась с Малакеевым через полгода после съемок в том клипе, и заявила, что это хорошо, потому что иначе она, возможно, была бы сейчас просто женой любимого мужа и счастливой мамочкой замечательных детей.
В июле Водонаева рассказала, что врачи удалили ей маточную трубу, три ее беременности были внематочными, одна закончилась через месяц смертью ребенка в результате остановки сердца, а та, что завершилась удачно, сопровождалась предлежанием плаценты.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Ломинский , Алексей Малакеев
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