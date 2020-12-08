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Москва

Лоза обрушился на полицейских 

Артём Кульша 1 час назад
Лоза обрушился на полицейских
Фото: РИА Новости
Полицейские слили информацию об обмане музыканта Юрия Лозы и намеренно затягивают расследование его дела. Об этом он сам заявил в своем фейсбуке.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Лоза рассказал, что в сентябре на сайте объявлений договорился с неизвестным человеком об аренде квартиры в Крыму, перевел ему задаток, а на месте выяснил, что такой квартиры не существует.
Музыкант нашел другую квартиру и обратился с заявлением в полицию. Позже он получил отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, так как сервис «Яндекс. Деньги» не представил сведения о карте мошенника.

«Такие дела», — прокомментировал Лоза.

Вчера средства массовой информации сообщили, что в результате мошенничества музыкант лишился 11 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

«Вчера журналисты звонили мне по этому поводу весь день, а раз это кому-то интересно, добавлю немного новостей», — написал Лоза сегодня.

Он обвинил полицейских в сливе информации журналистам и намеренном затягивании расследования — если затянуть его более чем на 30 суток, то дело можно прекращать за отсутствием состава преступления. С этой целью крымские правоохранители якобы и перенаправили дело в Москву, а столичные ничего ему об этом не сказали.

«Сейчас, по словам крымских следаков, предыдущая отписка вроде как аннулирована, а дополнительные сведения, полученные из банка, тоже поехали в первопрестольную, если не для расследования, то для подпитки любознательных СМИ», — добавил Лоза.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Яндекс.Деньги
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