Петросяна уличили в страхе умереть как Джигарханян 

Блогер Лена Миро прокомментировала слова Евгения Петросяна о «сгнившем заживо» Армене Джигарханяне.
Как писал «Рамблер», ранее Петросян, отвечая на вопрос о том, как он решился уйти от Елены Степаненко, заявил: «жить захочешь, решишь», и вспомнил народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях!», — рассказал юморист в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».
Комментируя заявление Петросяна в своем блоге Миро пришла к выводу, что юморист делает все, чтобы не повторить судьбу Джигарханяна и «полноценно жить».
«Говорят, новая помощница Петросяна — подружка Брухуновой. Сплетничают, что эта парочка окучивает Ваганыча вместе. Серьёзно? Вот эти вот две страшненьких тётки способны обмануть хитрого Петросяна? Не верю. Это он контролирует ситуацию, чтобы не кончить жизнь, как Джигарханян, сгнивший заживо», — написала Миро.
Она считает, что обе молодые помощницы будут «за корочку хлеба» развлекать Петросяна и ухаживать за ним до конца, а он «в промежутках между приступами подагры, будет танцевать, веселиться и жить».