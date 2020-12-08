Петросяна уличили в страхе умереть как Джигарханян 

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях!», — рассказал юморист в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».