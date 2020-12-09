Валерия осталась без миллионов

Из-за пандемии коронавируса многие артисты остались без работы. В декабре концерты и корпоративы в большинстве своем были также отменены, а ведь этот месяц всегда был самым прибыльным для артистов.

Ранее певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин признавались поклонникам и журналистам, что они ощутили на себе последствия пандемии и жаловались на безденежье, чем вызвали гнев общественности.

Иосиф Пригожин рассказал, что этот Новый год Валерия должна была встретить на работе и выступать за баснословный гонорар. За частный концерт певице должны были заплатить восемь с половиной миллионов рублей, однако Валерия отказалась от столь выгодного предложения. Дело в том, что в городе, где должен был проходить концерт, все мероприятия запрещены после 11 вечера. Продюсер принял решение отказаться от выступления и даже вернул все деньги организаторам.

Однако, отметил Иосиф Пригожин, Валерия открыта для предложений выступить в новогоднюю ночь.