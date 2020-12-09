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Москва

Валерия осталась без миллионов из-за вскрывшихся обстоятельств 

Экспресс газета и ещё 3 23 минуты назад
Валерия осталась без миллионов
Фото: РИА Новости
Из-за пандемии коронавируса многие артисты остались без работы. В декабре концерты и корпоративы в большинстве своем были также отменены, а ведь этот месяц всегда был самым прибыльным для артистов.
Ранее певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин признавались поклонникам и журналистам, что они ощутили на себе последствия пандемии и жаловались на безденежье, чем вызвали гнев общественности.
Пригожин заявил о провокации из-за «Песни года»
Иосиф Пригожин рассказал, что этот Новый год Валерия должна была встретить на работе и выступать за баснословный гонорар. За частный концерт певице должны были заплатить восемь с половиной миллионов рублей, однако Валерия отказалась от столь выгодного предложения. Дело в том, что в городе, где должен был проходить концерт, все мероприятия запрещены после 11 вечера. Продюсер принял решение отказаться от выступления и даже вернул все деньги организаторам.
Однако, отметил Иосиф Пригожин, Валерия открыта для предложений выступить в новогоднюю ночь.

«Естественно, раньше не было смысла обсуждать другие предложения, мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать», — рассказал Пригожин в разговоре с РИА ФАН.

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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия , РИА ФАН , Москва
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