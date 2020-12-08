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Шаляпин высказался о связи со Светличной 

Вероника Полынина 28 минут назад
Шаляпин высказался о связи со Светличной
Фото: РИА Новости
Прохор Шаляпин отреагировал на заявление актрисы Тамары Семиной, которая назвала его «по старушкам гуляющим» и припомнила роман со звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной.
В комментарии «Телепрограмме» Шаляпин заявил, что Тамара Семина — пожилой человек, а он на пожилых не обижается.

«Я поддерживаю пожилых людей. Если человек о другом что-то говорит плохое — значит, он несчастлив. Тем более, что мы не знакомы лично. Она что, свечку держала у нас со Светличной?» — удивился исполнитель.

Шаляпин опроверг слухи о романе со Светланой Светличной, заявив, что его придумали за них. По словам Шаляпина, они со Светличной «дружили, как бабушка с внучком».

«Для меня что Семина, что бабушка на лавочке — пусть говорят. Пытаются оскорбить — мне все равно. Я живу в своем мире — цветущем и пахнущем», — заключил певец.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Прохор Шаляпин выразил желание стать соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». Это место остается вакантным после гибели в авиакатастрофе Александра Колтового.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тамара Семина , Прохор Шаляпин , Лера Кудрявцева
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