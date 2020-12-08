Миро раскусила Петросяна

Новая помощница Петросяна, как говорят, — подружка Брухуновой. Сплетничают, что эта парочка окучивает Ваганыча вместе. Серьёзно? Это он контролирует ситуацию, чтобы не кончить жизнь, как Джигарханян, сгнивший заживо. Помощницы за корочку хлеба будут развлекать Ваганыча до конца. Подушки ему поправлять, подносить лекарство. А он, в промежутках между приступами подагры, будет танцевать, веселиться и жить. Не гнить, а полноценно жить, — написала Миро в LiveJournal.