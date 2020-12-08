Миро раскусила Петросяна

Блогер Лена Миро считает, что раскрыла план 75-летнего юмориста. По её мнению, в отличие от умиравшего в страшных муках актёра Армена Джигарханяна, артист эстрады собирается провести последнии годы в окружении молоденьких женщин.
Новая помощница Петросяна, как говорят, — подружка Брухуновой. Сплетничают, что эта парочка окучивает Ваганыча вместе. Серьёзно? Это он контролирует ситуацию, чтобы не кончить жизнь, как Джигарханян, сгнивший заживо. Помощницы за корочку хлеба будут развлекать Ваганыча до конца. Подушки ему поправлять, подносить лекарство. А он, в промежутках между приступами подагры, будет танцевать, веселиться и жить. Не гнить, а полноценно жить, — написала Миро в LiveJournal.
75-летний Евгений Петросян женат на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой, от которой у него есть маленький сын Ваган. Брухунова ранее рассказала о необычных методах воспитания сына, которые применяет Петросян.
В начале ноября Елена Степаненко потребовала провести тест ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.
В понедельник Евгений Ваганович рассказал артисту Вячеславу Манучарову в эфире его YouTube-шоу о последних днях жизни Армена Джигарханяна. Он утверждает, что любимец публики умирал в адских муках. Манучаров спросил у юмориста, как он решился круто изменить свою жизнь и развестись с коллегой по цеху Еленой Степаненко после 30 лет брака. Неожиданно Петросян вспомнил о недавно умершем Армене Джигарханяне и заявил, что не хочет повторять его судьбу, сообщал NEWS.ru.