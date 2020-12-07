Чиповская рассказала о поцелуях с Козловским 

Актриса Анна Чиповская опровергла слухи о романе с актером Данилой Козловским. В интервью YouTube-каналу PEOPLETALK TV она назвала его джентельменом.
Козловский не раз был партнером Чиповской в кино, им приписывали отношения, но, по словам актрисы, между ними никогда ничего не было.
«Даня ассоциируется у меня с картинной галереей. Когда он видит что-то красивое или потрясающее, картину в оригинале, он реагирует очень бурно», — рассказала Чиповская.
Она назвала его «абсолютным джентельменом», который всегда подаст пальто, откроет дверь или подаст руку.
«Много лет искренне к нему хорошо отношусь», — подчеркнула она.
На вопрос, как целуется Козловский, актриса отметила, что кинопоцелуи очень часто ненастоящие.
«Но Даня целуется очень хорошо», — заключила она.
Как писал «Рамблер», ранее в Telegram-каналах появились слухи об уходе Козловского от жены Ольги Зуевой ради актрисы Оксаны Акиньшиной.
Первым о романе Козловского с Акиньшиной рассказал Telegram-канал Peopletalk. По данным канала, летом 2020 года актеры вместе отдыхали в Бодруме.
«Закулиска» утверждает, что Козловский встречается с Акиньшиной уже более полугода.
«Антиглянец» предположил, что слухи о романе — «пыльный трюк» пиарщиков перед очередной премьерой Козловского.