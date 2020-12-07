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Москва

Рената Литвинова заразилась коронавирусом 

ТАСС и ещё 2 29 минут назад
Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Фото: ТАСС
Актриса Рената Литвинова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в понедельник на своей странице в "Инстаграме".

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой — как важно беречь друг друга, — я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", — написала актриса.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 488 912 случаев заражения, выздоровели 1 956 588 человек, умерли 43 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Шоу-бизнес , Рената Литвинова , Правительство РФ
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