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Бузова каталась на «Ледниковом периоде» с трещинами двух ребер 

Газета.Ru 1 час назад
Певица и ведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram сообщила, что каталась на "Ледниковом периоде" с трещинами двух ребер. По словам певицы, десятый прокат️ для нее был самым сложным, она была истощена морально и физически.
Бузова рассказывает, что ей стало плохо во время тренировки и она отключилась прямо на льду, а после подтвердится страшный диагноз — трещины двух ребер и запрет на любые физические нагрузки.

"Боженька дал мне сил. Я сохранила это в тайне от всех, и вышла на лед, чтобы показать, что нам все будет подвластно, когда у нас есть вера, надежда и любовь", — добавила она.

Ранее фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.
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Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова
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