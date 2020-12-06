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Москва

Известного российского рок-музыканта не пустили в Киев 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Известного российского рок-музыканта не пустили в Киев
Фото: РИА Новости
Петр Мамонов, лидер группы «Звуки Му», направлялся с концертом в Киев.
Однако таможня добро не дала, сославшись на то, что тот ранее летал выступать в Крым.
69-летнему музыканту проштамповали паспорт и сообщили, что въезд на Украину ему запрещен на три года.
Государственная пограничная служба Украины также предупредила Петра Николаевича, что в случае повторной попытки срок запрета продлится до 10 лет.
Как ранее писал «Рамблер», актер и музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщила супруга артиста Ольга.
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Шоу-бизнес , Петр Мамонов
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