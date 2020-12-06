Известного российского рок-музыканта не пустили в Киев 

Однако таможня добро не дала, сославшись на то, что тот ранее летал выступать в Крым

69-летнему музыканту проштамповали паспорт и сообщили, что въезд на Украину ему запрещен на три года.

Государственная пограничная служба Украины также предупредила Петра Николаевича, что в случае повторной попытки срок запрета продлится до 10 лет.