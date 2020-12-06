Киркоров устроил скандал на «Песне года» 

Все началось с того, что король российской попсы опоздал на репетицию своих номеров перед «Песней года».
Бессменный режиссер мероприятия Александр Ревзин сделал ему замечание, поскольку шла концерт-съемка и Филипп задержал весь процесс, — рассказывает Экспресс Газета.
Но вместо извинений на Ревзина обрушился поток грубых ругательств.
Затем уже за кулисами Киркоров еще раз выразил свое недовольство.
Это не первая стычка режиссера и певца. Они уже ругались ранее — к примеру, на «Новой волне».
Киркоров славится несдержанным характером. На эмоциях певец порой говорит лишнее — как и в данном случае.
Как ранее писал «Рамблер», Филипп Киркоров устроил вечеринку по поводу дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Наследнице звезды российского шоу-бизнеса исполнилось девять лет.
Поздравить именинницу пришли Ольга Бузова, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, а также другие знаменитости.
На празднике присутствовал и дедушка виновницы торжества — 88-летний Бедрос Киркоров.