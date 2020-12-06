Киркоров устроил скандал на «Песне года» 

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Все началось с того, что король российской попсы опоздал на репетицию своих номеров перед «Песней года».

Бессменный режиссер мероприятия Александр Ревзин сделал ему замечание, поскольку шла концерт-съемка и Филипп задержал весь процесс, — рассказывает Экспресс Газета.

Но вместо извинений на Ревзина обрушился поток грубых ругательств.

Затем уже за кулисами Киркоров еще раз выразил свое недовольство.

Это не первая стычка режиссера и певца. Они уже ругались ранее — к примеру, на «Новой волне».

Киркоров славится несдержанным характером. На эмоциях певец порой говорит лишнее — как и в данном случае.

Как ранее писал «Рамблер», Филипп Киркоров устроил вечеринку по поводу дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Наследнице звезды российского шоу-бизнеса исполнилось девять лет.