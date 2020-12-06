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Москва

«Речь не идет о свадьбе»: призналась Волочкова 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Речь не идет о свадьбе»: призналась Волочкова
Фото: Instagram
Даже самые верные поклонники Анастасии Волочковой устали ждать, когда все-таки произойдет многажды анонсированное ею бракосочетание.
Так что заявление скандальной балерины о том, что свадьбы не будет, было воспринято публикой вполне спокойно.
Тем не менее Анастасия продолжает утверждать, что в ее личной жизни все прекрасно и без штампа в паспорте.
Об этом Волочкова рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
По ее словам, ей завидует множество представительниц прекрасного пола.

«Эти женщины несчастливы, поэтому так говорят. Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идёт о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живём, как люди, любящие друг друга», — приводят слова танцовщицы news.ru.

Анастасия в восторге от отдыха с любимым на Мальдивах и собирается осле Нового года поехать туда еще раз, чтобы отметить свое 45-летие.
Как ранее . «Рамблер», летом Волочкова рассказала, что намерена выйти замуж за своего возлюбленного — самого сильного, мощного и влиятельного человека.
Его имя она не назвала. Балерина сообщила, что свадьба состоится осенью.
Позже она рассказала о переносе торжества из-за невозможности подготовиться к нему из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес , НТВ
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