«Речь не идет о свадьбе»: призналась Волочкова 

Даже самые верные поклонники Анастасии Волочковой устали ждать, когда все-таки произойдет многажды анонсированное ею бракосочетание.

Так что заявление скандальной балерины о том, что свадьбы не будет, было воспринято публикой вполне спокойно.

Тем не менее Анастасия продолжает утверждать, что в ее личной жизни все прекрасно и без штампа в паспорте.

Об этом Волочкова рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По ее словам, ей завидует множество представительниц прекрасного пола.

«Эти женщины несчастливы, поэтому так говорят. Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идёт о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живём, как люди, любящие друг друга», — приводят слова танцовщицы news.ru.

Анастасия в восторге от отдыха с любимым на Мальдивах и собирается осле Нового года поехать туда еще раз, чтобы отметить свое 45-летие.

Как ранее . «Рамблер», летом Волочкова рассказала, что намерена выйти замуж за своего возлюбленного — самого сильного, мощного и влиятельного человека.

Его имя она не назвала. Балерина сообщила, что свадьба состоится осенью.

Позже она рассказала о переносе торжества из-за невозможности подготовиться к нему из-за пандемии коронавирусной инфекции.