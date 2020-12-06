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Москва

«Не по-пацански»: Газманов осудил Шнурова 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
«Не по-пацански»: Газманов осудил Шнурова
Фото: РИА Новости
В последнее время представители шоу-бизнеса ополчились на своего коллегу по цеху Сергея Шнурова.
Многим кажутся оскорбительным его стихи, щедро усыпанные обсценной лексикой.
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Высказался о матерных виршах Шнурова и Олег Газманов.
Он убежден, что взаимное недовольство следует решать между собой, не вываливая негатив на публику да еще в непристойной форме. А писать в соцсети гадости — «не по-пацански».
Свое мнение певец озвучил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ.

«Выйдите и разберитесь там за углом, в конце концов. Если вы мужики», — цитируют Газманова news.ru.

Сергей Шнуров обдумал ситуацию и пообещал устроить творческое воздержание и не писать ядовитых виршей. Правда, всего лишь месяц.
Лидер группировки «Ленинград» в инстаграме и, конечно, в стихах, рассуждает о том, что, видимо, все устали от его творческой активности и следует взять паузу — ведь у него-то у самого все в порядке!
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Шнуров посвятил цикл стихотворений Стасу Михайлову, сравнив того с Рамзаном Кадыровым.
Музыкант усомнился в том, что гитарист Стаса Михайлова добровольно извинился перед певцом.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Рамзан Кадыров , Стас Михайлов , Сергей Шнуров , Олег Газманов , НТВ
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