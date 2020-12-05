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Собчак назвала шахидками монахинь отца Сергия. «Будут таранить кинотеатры» 

Ura.Ru 12 минут назад
Собчак назвала шахидками монахинь отца Сергия
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак назвала шахидками монахинь, находящихся в Среднеуральском женском монастыре и верных духовнику монастыря Сергию Романову, отлученному от церкви. По мнению теледивы, женщины из обители готовы на крайние меры.
«Пока наше дело ни шатко, ни валко расследуется, пока… [полицейские] и росгвардейцы волокитят, опасаясь заходить на территорию среднеуральского женского монастыря, отец Сергий продолжает проповедовать. Сегодня благословил нескольких монахинь на смерть. Скоро увидим православных шахидок, которые будут таранить кинотеатры, где показывают Матильду», — написала Собчак в Telegram-канале.
Ранее URA.RU стало известно, что десятки монахинь, находящихся в Среднеуральском женском монастыре, готовы умереть за своего духовника. Некоторых из них (в том числе девушку, пережившую рак), он благословил на смерть. «Вместе пойдем!» — заявил отец Сергий. По замыслу экс-схиигумена, монахини созданного им монастыря должны повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской, жившей в Дивеевском монастыре в XIX веке, которая приняла послушание от Серафима Саровского умереть вместо своего тяжело больного брата.
Ксения Собчак ранее сняла фильм о монастыре. По фактам изложенным в материале Следственных комитет провел проверку и возбудил несколько уголовных дел: об оскорблении чувств верующих, о воспрепятствовании богослужению и самоуправстве. В 2020 году Романов был лишен сана и отлучен от церкви, но не признал этого и продолжает считать себя православным священнослужителем. Суд оштрафовал его за отрицание коронавируса, а за резкие высказывания в видеороликах он был признан экстремистом.
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Шоу-бизнес , Сергий Романов , Ксения Собчак
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