Собчак назвала шахидками монахинь отца Сергия

Телеведущая Ксения Собчак назвала шахидками монахинь, находящихся в Среднеуральском женском монастыре и верных духовнику монастыря Сергию Романову , отлученному от церкви. По мнению теледивы, женщины из обители готовы на крайние меры.

«Пока наше дело ни шатко, ни валко расследуется, пока… [полицейские] и росгвардейцы волокитят, опасаясь заходить на территорию среднеуральского женского монастыря, отец Сергий продолжает проповедовать. Сегодня благословил нескольких монахинь на смерть. Скоро увидим православных шахидок, которые будут таранить кинотеатры, где показывают Матильду», — написала Собчак в Telegram-канале.