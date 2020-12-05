Поклонники шлют еду и деньги бедствующему Макарскому

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Певец и актер Антон Макарский рассказал о финансовых трудностях из-за пандемии и о том, как с ними справляется.

В эфире " Русского радио " музыкант сообщил, что продолжает выступать вместе с женой Викторией. Теперь музыкант дает концерты в онлайн-формате. По словам Макарского, из-за невысокой цены на билеты им удается сохранить около 70% прежних доходов, однако после выступлений оба чувствуют себя как выжатые лимоны, так как нет здорового обмена энергией со зрителями.

Супруги рассказали, что некоторые поклонники помогают им финансово.

"Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии. Просто так", — пояснила Виктория.

По ее словам, другие поклонники посылают их семье огурцы и прочие соленья, а сами артисты делятся гостинцами с многодетными соседями.