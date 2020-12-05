Дмитрий Маликов разорился

Исполнитель рассказал, что в доковидные времена за вечер с выступлением получал не менее 15-20 тысяч евро. Сейчас же его доходы упали на 80 процентов.

Но и оставшимся суммам Маликов рад — поскольку ему приходится кормить не только свою семью, но и своих музыкантов.

«И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Я соглашаюсь на достаточно скромные условия. Это возможность заплатить, например, за месяц своему коллективу», — цитируют Маликова news.ru.

Как ранее писал «Рамблер», В первый день зимы Маликов со своей старшей дочерью Стефанией порадовали поклонников новым снимком.

Дмитрий в своем аккаунте поделился селфи, которое поразило пользователей сети. На нем отец с дочерью выглядят как брат с сестрой — это подметил сам артист.