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Москва

Дмитрий Маликов рассказал, насколько снизился его доход 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Дмитрий Маликов разорился
Фото: РИА Новости
Российский певец Дмитрий Маликов, выступая в выпуске YouTube-канала «Редакция», признался, что его гонорары катастрофически упали.
Исполнитель рассказал, что в доковидные времена за вечер с выступлением получал не менее 15-20 тысяч евро. Сейчас же его доходы упали на 80 процентов.
Но и оставшимся суммам Маликов рад — поскольку ему приходится кормить не только свою семью, но и своих музыкантов.

«И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Я соглашаюсь на достаточно скромные условия. Это возможность заплатить, например, за месяц своему коллективу», — цитируют Маликова news.ru.

Как ранее писал «Рамблер», В первый день зимы Маликов со своей старшей дочерью Стефанией порадовали поклонников новым снимком.
Дмитрий в своем аккаунте поделился селфи, которое поразило пользователей сети. На нем отец с дочерью выглядят как брат с сестрой — это подметил сам артист.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Маликов
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